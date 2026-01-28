Bus urbani: 24 sanzioni su 54 passeggeri controllati

L’Amministrazione comunale informa che proseguono i controlli sugli autobus. Nella giornata di mercoledì 28 gennaio, durante le verifiche effettuate, sono stati controllati 54 passeggeri. Di questi, 24 sono risultati sprovvisti di regolare titolo di viaggio e sono stati pertanto sanzionati in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

«L’obiettivo - dice l’assessore ai Trasporti, Paolo Campominosi - è garantire il servizio di trasporto pubblico equo e sostenibile. Le verifiche continueranno in diverse fasce orarie e su tutte linee. Invitiamo i vercellesi a viaggiare sempre muniti di regolare biglietto. Il Comune confida nella collaborazione di tutti per contribuire a un servizio sempre più efficiente e rispettoso delle regole».