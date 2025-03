Investita mentre fa attraversare i bambini: ferita la vigilessa di Casalino

Incidente, nella mattina di mercoledì, a Cameriano.

La vigilessa in servizio nei comuni di Casalino e Granozzo è stata investita da un’auto mentre si trovava in strada per dirigere il traffico, consentendo l'attraversamento dei bambini diretti a scuola. La donna, ferita, è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Vercelli in codice giallo.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine: secondo le prime ricostruzioni una vettura, proveniente da Vercelli, l'ha urtata e sbalzata sull'asfalto. Al volante una donna che avrebbe riferito di essere stata abbagliata dal sole e di non essersi accorta dell'agente.