Auto rischia di andare a fuoco

Principio di incendio, intorno alle 13 di giovedì, a Borgo Vercelli. Il problema ha riguardato una vettura che si trovava lungo la sede stradale, in via Unità d'Italia d Borgo Vercelli. Per evitare che le fiamme si innescassero e propagassero è stato nenecessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli. Il personale ha provveduto al raffreddamento del mezzo, evitando la formazione delle fiamme in seguito alla messa in sicurezza dell' area interessata.

Non ci sono feriti da segnalare: sul posto una pattuglia di Carabinieri si è occupata degli accertamenti.