Cronaca | 28 novembre 2025, 10:20

Incendio a Sali: le fiamme avvolgono un'abitazione

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco impegnate per domare il rogo

Nessun ferito ma grande paura, nella notte, a Sali per l'incendio di un'abitazione. Le fiamme, partite dal piano terra, si sono poi rapidamente propagate al primo piano dell'immobile.  Per gli interventi di soccorso, dopo che, intorno alle 23,30 era stato dato l'allarme, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dalla Centrale di Vercelli con autopompa e autoscala e quella volontaria di Santhià. Il personale ha lavorato allo spegnmento delle fiamme e alla messa in sicurezza dello stabile.

