Chiude al traffico la provinciale tra Tricerro e Ronsecco

Da domani, giovedì 6 marzo e prevedibilmente fino al 12 aprile, chiude al traffico la provinciale 30 Tricerro-Tronzano, nel tratto compreso tra i comuni di Tricerro e Ronsecco. «L’interruzione - si legge in una nota della Provincia - sarà totale e per tutto l’arco delle 24 ore per consentire l'esecuzione di lavori propedeutici all’allargamento del sedime stradale».

A spiegare l'intervento è il presidente della Provincia, e sindaco di Ronsecco, Davide Gilardino: «Prima di poter allargare il tratto occorre effettuare la sostituzione del gasdotto che corre lungo il ciglio della strada. Un intervento che non può coesistere con il transito di auto o mezzi agricoli». Una volta sostituita la tubazione, le due ditte - incaricate dal Comune di Ronsecco e dalla Provincia - di effettuare i lavori di ampliamento della sede stradale si metteranno al lavoro, garantendo però la possibilità di transitare a senso unico alternato lungo i tratti interessati dagli interventi.

Complessivamente l'intervento interesserà un tratto di circa 4 chilometri: «L'investimento è sostenuto dal Comune di Ronsecco per circa 830 mila euro e dalla Provincia per ulteriori 630 mila», aggiunge Gilardino, precisando che, a fronte di un periodo di disagi per la circolazione, si avrà una nuova viabilità più sicura e moderna. «Con Atap è stato messo a punto il percorso alternativo per consentire agli studenti di raggiungere le scuole medie ad Asigliano e anche le famiglie dei piccoli utenti del nostro nostro scuolabus sono state informate del percorso alternativo».

Con l'auspicio, ovviamente, che le condizioni meteo favorevoli consentano di ultimare l'intervento in tempi anche più brevi di quelli messi in cantiere.