Cronaca | 28 gennaio 2026, 08:01

Cade dal tetto di un capannone. Operaio trinese in codice rosso

L'uomo ha 41 anni; l'incidente a Castellamonte

Ancora un incidente sul lavoro nel Torinese. L'allarme, questa volta, è scattato intorno alle 10,30 a Castellamonte, nel Canavese, in strada Cuorgnè 47. Qui un'equipe del 118 di Azienda Zero è intervenuta per prestare soccorso a un uomo di 41 anni che è precipitato dal tetto di un capannone, da un altezza di circa 6 metri.  Si tratta di un operaio trinese, impegnato nei lavori di manutenzione delle coperture del tetto.
Sul posto è arrivata un'ambulanza, ma anche l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. Il paziente è  stato stabilizzato dall'equipe sanitaria e poi  trasportato in elicottero all'ospedale CTO in codice rosso per politrauma.

