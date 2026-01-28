Cade dal tetto di un capannone. Operaio trinese in codice rosso

Ancora un incidente sul lavoro nel Torinese. L'allarme, questa volta, è scattato intorno alle 10,30 a Castellamonte, nel Canavese, in strada Cuorgnè 47. Qui un'equipe del 118 di Azienda Zero è intervenuta per prestare soccorso a un uomo di 41 anni che è precipitato dal tetto di un capannone, da un altezza di circa 6 metri. Si tratta di un operaio trinese, impegnato nei lavori di manutenzione delle coperture del tetto.

Sul posto è arrivata un'ambulanza, ma anche l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. Il paziente è stato stabilizzato dall'equipe sanitaria e poi trasportato in elicottero all'ospedale CTO in codice rosso per politrauma.