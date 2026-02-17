Trino, lavori in corso alla Coop: l'invenduto donato alla Caritas

Rimarrà chiuso dal 15 febbraio all’11 marzo compreso il supermercato Coop di Trino, in corso Galileo Ferraris 3, per affrontare una ristrutturazione programmata dei suoi spazi. Il negozio riaprirà al pubblico il 12 marzo. La chiusura temporanea del punto vendita non ha originato alcuno spreco di beni alimentari prossimi alla scadenza o di merce rimasta in vendita sul banco gastronomia alla chiusura. Nella giornata di lunedì 16 febbraio, tutto l’invenduto alimentare che rientrava in queste categorie è stato donato alla Caritas parrocchiale di Trino, per le necessità della Parrocchia San Bartolomeo: oltre 30 kg di ortofrutta; circa 60 kg di prodotti assortiti tra carni bianche e rosse, forneria e banco pesce; 256 pezzi confezionati tra salumi e latticini e 1434 pezzi di grocery alimentare.

La riqualificazione degli spazi consegnerà a soci e clienti un negozio completamente rinnovato negli ambienti, negli arredi e nell’identità visiva.

Il sostegno di Nova Coop alla Caritas di Trino rientra in un impegno continuativo della Cooperativa sul territorio, realizzato nell’ambito del Progetto Buon Fine, l’iniziativa che consente di recuperare e donare alle realtà caritative locali i prodotti alimentari invenduti ma ancora perfettamente consumabili, contribuendo così a ridurre lo spreco alimentare e a sostenere le persone in situazione di necessità. Oltre alle donazioni periodiche dell’invenduto, Nova Coop supporta la Caritas anche in occasione delle raccolte straordinarie “Dona la Spesa”, promuovendo la partecipazione di soci e clienti a favore delle famiglie più fragili della comunità.

Nell’arco di questo periodo, i soci titolari di libretto di Prestito sociale potranno continuare ad effettuare operazioni di deposito e di prelievo presso il Novapoint del supermercato nei seguenti orari: il martedì e il sabato, dalle ore 9 alle 12.30, e il giovedì, dalle 14.30 alle 18.30. I soci potranno comunque sempre effettuare le operazioni in qualsiasi punto vendita della rete Nova Coop nei rispettivi orari.