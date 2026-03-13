Corner con "il buono del Piemonte", casse self e accesso più funzionale: riapre la Coop di Trino

Giovedì 12 marzo, dopo tre settimane e mezza di lavori, ha riaperto al pubblico il supermercato Coop di Trino, completamente rinnovato. Il punto vendita di via Galileo Ferraris 3 continuerà a osservare il consueto orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30; il venerdì e il sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30; la domenica dalle 9 alle 12.30.

L’intervento ha permesso di aggiornare al nuovo format di spesa “presto e bene” il punto vendita, aperto nel 1994, senza modificarne la superficie di vendita complessiva di 1090 metri quadrati, rafforzandone ulteriormente il ruolo di riferimento per gli oltre 2.400 soci e per tutti i clienti del territorio. I lavori hanno interessato l’adeguamento degli impianti e alcuni elementi strutturali del negozio, oltre a comprendere interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del fronte esterno e delle aree di accesso.

Per la clientela, sono due in particolare le novità più significative. La prima riguarda la barriera casse, dove debutta il servizio Casse Più: postazioni self-service sempre attive che consentono di effettuare in autonomia il pagamento della spesa, riducendo i tempi di attesa e rendendo ancora più agevoli soprattutto gli acquisti veloci.

La seconda novità accoglie i clienti al loro arrivo: l’ingresso principale è stato ripensato con l’aggiunta di una nuova scalinata centrale, che si affianca alle rampe laterali esistenti, per rendere l’accesso al supermercato più rapido e diretto anche per i clienti sprovvisti di carrello.

All’interno del negozio l’intervento ha previsto la completa sostituzione dell’impianto frigorifero alimentare – centrale e banchi frigo in area vendita – con soluzioni di nuova generazione, più efficienti sotto il profilo energetico e coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale della Cooperativa. Il layout commerciale è stato oggetto di adeguamenti puntuali in linea con il nuovo format di vendita, che hanno contribuito a migliorare la leggibilità e l’organizzazione degli spazi. Tra le novità, anche l’inserimento di un corner dedicato ai produttori locali denominato “Il Buono del Piemonte”, con referenze sia confezionate sia fresche, per dare maggiore continuità alla visibilità delle produzioni locali d’eccellenza in un territorio ad elevata vocazione enogastronomica. Infine, informazioni più chiare e complete per i consumatori arriveranno grazie all’estensione della segnaletica digitale all’intero negozio, per offrire informazioni di servizio, novità e promozioni eliminando l’uso della carta.

«Con la riapertura del supermercato di Trino – dichiara Fabio Lischetti, Direttore Vendite di Nova Coop – restituiamo alla comunità un punto vendita più funzionale ed efficiente, intervenendo in modo mirato su impianti e accessibilità. L’introduzione delle Casse Più e il nuovo ingresso vanno nella direzione di rendere la spesa quotidiana ancora più semplice e veloce, in linea con il nostro impegno a migliorare costantemente l’esperienza di soci e clienti».

L’intervento è stato realizzato grazie a un investimento complessivo di circa 1 milione e 930 mila euro.