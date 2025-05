Club Forza Pro: tutti a Busto Arsizio il 10 maggio

Il Club Forza Pro organizza la trasferta di sabato 10 maggio a Busto Arsizio, in occasione della gara play out contro la Pro Patria.

Il ritrovo è fissato per le ore 15,15 in via XX Settembre, di fronte all'ingresso di Parco Camana, con partenza alle 15,30. La quota di partecipazione verrà comunicata appena possibile.

Le prenotazioni inizieranno giovedì 01 maggio, giorno in cui ci si potrà iscrivere esclusivamente scrivendo una mail a clubforzapro@gmail.com. Ai tifosi che hanno partecipato alle due precedenti trasferte stagionali in pullman, è riservata una prelazione fino al termine della giornata.

Le iscrizioni proseguiranno da venerdì 02 maggio presso: Da Tommy, in via San Paolo n. 8 a Vercelli, tel. 0161-258323 (giovedì pomeriggio e domenica chiuso) fino ad esaurimento posti.

Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi tempestivamente ed a seguire le informazioni sull'andamento delle iscrizioni che verranno comunicate agli organi di stampa e pubblicate sui social media.

Per informazioni: clubforzapro@gmail.com.