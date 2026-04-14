Giovani stelle della Freedom conquistano il palco di Castano e vincono la Spagna.

Emozioni, energia e talento puro: è stato un vero trionfo quello vissuto il 12 Aprile a Castano In Danza, dove giovani promesse della danza hanno saputo incantare pubblico e giuria con performance straordinarie, portando in alto il nome del Centro Studi Danza Freedom MAD.

A brillare su tutti è stata la giovanissima EMMA MANZATO con “Mini Queen”, che alla sua prima esperienza in gara con un assolo ha conquistato il 1º POSTO nella categoria Hip Hop Baby. Un debutto da sogno, reso ancora più speciale dalla prestigiosa borsa di studio per due giorni a Milano.

La coreografia, firmata da Deborah Clemente e Nicole Gibbin, ha messo in luce grinta, musicalità e una presenza scenica sorprendente.

Non meno emozionante il risultato nel passo a due Hip Hop Baby, dove ELEONORA PERGIANNI e DALILA VILELLA, con il loro duo “Les Blondes”, hanno ottenuto il 1º POSTO, conquistando anche loro una borsa di studio per due giorni a Milano. Perfetta sintonia, energia travolgente e una coreografia firmata Deborah Clemente hanno reso la loro esibizione indimenticabile.

Grande soddisfazione anche per IRENE BOSIO, che con l’intensa coreografia “Nebula” di danza contemporanea, ha ottenuto il 2° POSTO nella categoria Junior, aggiudicandosi ben due borse di studio, di cui una al 100%. Un’interpretazione profonda e suggestiva, capace di emozionare e lasciare il segno.

A chiudere questa straordinaria carrellata di successi, il gruppo BLOCK NATION CREW, che ha conquistato due borse di studio, tra cui una prestigiosa opportunità di 4 giorni in Spagna al 75% per “Alicante Dance International”. Una vittoria che conferma il valore del lavoro di squadra e la forza di un gruppo unito dalla stessa passione.

Dietro a questi importanti risultati, la guida e la creatività della coreografa Deborah Clemente, anima di ogni performance e a capo della direzione artistica del Centro Studi Danza Freedom MAD, continua a formare giovani talenti trasformando impegno e passione in risultati concreti.

La giornata è stata un inno alla danza, alla crescita e ai sogni che, passo dopo passo, diventano realtà.