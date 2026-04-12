E' il giorno del Trofeo Bertinetti: in pedana Italia, Svizzera, Germania e Ungheria

Vercelli diventa capitale della spada femminile con il 58° Trofeo "Marcello e Franco Bertinetti" in scena oggi, domeica 12 aprile, tra il palazzetto di corso De Rege e il Teatro Civico. A contendersi la "Statuetta del Generale" sono le nazionali di Italia, Svizzera, Germania e Ungheria. In pedana, dalle 10, si affronteranno in un torneo all'italiana, le Nazionali di Italia, Svizzera, Germania e Ungheria. Tra le azzurre ci sono la vercellese Federica Isola, Alice Clerici, Beatrice Cagnin e Alessandra Bozza: il maestro Massimo Zenga Germano è capo delegazione. Assente, per infortunio, la campionessa olimpica Giulia Rizzi, protagonista nella passata edizione. Nel pomeriggio, al Teatro Civico, la fase finale con l'Italia in pedana alle 17,30, cui seguirà la cerimonia di premiazione con l'assegnazione del trofeo e della "Spada d'Oro - Aldo Venè" offerta dal Panathlon Club.

Il Trofeo Bertinetti è organizzato da Pro Vercelli Scherma, Comune, Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Coni e diversi sponsor privati. L'ingresso è libero e gratuito per uno spettacolo di sport tra i più longevi a livello internazionale.

Le azzurre se la dovranno vedere con Svizzera, Ungheria e Germania. La Germania arriva a Vercelli con il quartetto composto dalle esperte Wetzher, Hess Sancho, Muller e Ehler, l’Ungheria con Marschall, Toth, Tothmatyas e Lypthi, tutte Under 23 e tutte convocate per i prossimi Europei di categoria, la Svizzera con la squadra A formata da Favre, Krieger, Brunner e Hatz. Un gruppo di atlete molto competitive che i vercellesi potranno vedere impegnate in gara in uno scenario decisamente suggestivo.