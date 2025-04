Pagelle della Pro Vercelli che ha pareggiato con la Pro Patria

Franchi: 5,5

Parte male, con un'uscita a vuoto, poi subisce un gol su punizione imprendibile o quasi, fa una parata, poi subisce il secondo gol con dormita difensiva. Pro non troppo convincente.

Clemente: 5,5

Dopo aver tirato la carretta per tante partite, stavolta ha sofferto più del solito.

Sbraga: 6

Comanda bene la difesa e fa delle buone sventagliate.

Anton: 5,5

Fa il minimo sindacale.



Pino: 5

Bene in fase difensiva, ma assente nella fase offensiva.

Iezzi: 6

Come centrocampista si vede poco (e lui si limita all'interdizione), con l'entrata di Contaldo viene dirorottato in fascia da dove fa il bellissimo cross per la zuccata vincente di Comi.

Schenetti: 6,5

Cala nel finale, ma detta bene i tempi nel ruolo di play grazie a un gran bel tocco da palla. Esecuzione perfetta del penalty, e non era facile.

Rutigliano: 5,5

Parte molto bene, poi si spegne.





Carosso: 6

Primo tempo così così, bene nella ripresa, con tanta corsa e grinta.





Coppola: 5,5

Anche lui parte bene, ma poi scompare.





Comi: 7

Un grande gol e una grande partita. Punto.





Romairone: 5

Non incide.

Saifa: 5,5

Ha il merito di costringere (?) l'avversario al fappo di mano.





Contaldo: 5

Entra ma non incide (e comunque non era la meglio).





Marchetti: ng





Banchini: 6

Quando arrivò gli dissero che Louati doveva andarsene per fare cassa. Lui si arrangiò con Emmnanuello play, Contaldo e Iotti, più Vigiani esterno adattato al ruolo di centrocampista. Bene, di questi 4 oggi non ne aveva a disposizione nemmeno uno (Iotti soprattutto manca a questa squadra). Insomma, con la legna che ha da ardere (senza dimenticare altri assenti come De Marino) la casa non è ben riscaldata, certo, ma il 2 a 2 ci consente di sperare.