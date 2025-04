Incindente sulla A4: un'auto finisce ribaltata

Incidente in autostrada, nella prima serata di venerdì 11 aprile. Poco dopo le 21,30 squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhià sono intervenute sul tratto A4 al km 45 in direzione Torino nel comune di Alice Castello per un incidente stradale che ha coinvolto 2 autovetture di cui una è finita capovolta su un fianco.

All'arrivo dei vigili del fuoco i due occupanti erano già fuori dalle rispettive vetture e affidati alle cure dei sanitari del 118 provenienti da Cavaglià e Cossato. I Vigili del Fuoco hanno quindi hanno provveduto alla messa in sicurezza di entrambe le macchine tra le quali una alimentata a Gpl.

Presente anche la Polizia Stradale di Novara per gli accertamenti su dinamica e responsabilità.