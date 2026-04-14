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Sport | 14 aprile 2026, 15:29

Promozione. Giornata nera per Trino e Virtus

Successo netto dal Cigliano in prima categoria

Filippo Germano autore del terzo gol del Cigliano

Filippo Germano autore del terzo gol del Cigliano

Promozione

Giornata di sconfitte per le vercellesi. La Virtus Vercelli cede, fuori casa, all’Arona e torna nella zona play-out della classifica. Gol dello 0-1 di Gulin dopo appena 3 minuti di gioco, ma vantaggio perso dopo 4 minuti. Anche il Trino registra uno stop, al cospetto della capolista Casale. Nerostellati in vantaggio dopo 9 minuti e raddoppio al 61’ che di fatto chiude la partita.

Risultati: Arona – Virtus Vercelli 3-1, Casale – Lb Trino 2-0

Prossimo turno: Virtus Vercelli – Gattinara, Lb Trino – Banchette/Colleretto

1^ Categoria

Il Cigliano vince in trasferta battendo nettamente il Valchiusella, in rete Umberto Germano con una doppietta , Filippo Germano e Formia. Da notare che i giallorossi erano passati in svantaggio al 14’ del primo tempo, ma la rimonta non si è fatta attendere. E che rimonta. Successo anche per il Livorno/Bianze sul Ponderano. Pratica risolta nel primo tempo con le marcature di Osenga e Urena. Pareggio esterno per la Pro Palazzolo con il PSG, dopo essere stato in svantaggio impatta le sorti Petrillo.

Risultati: Valchiusella – Cigliano 1-4, Livorno/Bianzè – Ponderano 2-1, Psg – Pro Palazzolo 1-1

Prossimo turno: Cigliano – Mappanese, Bosconerese – Livorno/Bianzè, Pro Palazzolo – Mirafiori

Gianpaolo Arborio

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