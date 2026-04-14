Promozione. Giornata nera per Trino e Virtus

Promozione

Giornata di sconfitte per le vercellesi. La Virtus Vercelli cede, fuori casa, all’Arona e torna nella zona play-out della classifica. Gol dello 0-1 di Gulin dopo appena 3 minuti di gioco, ma vantaggio perso dopo 4 minuti. Anche il Trino registra uno stop, al cospetto della capolista Casale. Nerostellati in vantaggio dopo 9 minuti e raddoppio al 61’ che di fatto chiude la partita.

Risultati: Arona – Virtus Vercelli 3-1, Casale – Lb Trino 2-0

Prossimo turno: Virtus Vercelli – Gattinara, Lb Trino – Banchette/Colleretto

1^ Categoria

Il Cigliano vince in trasferta battendo nettamente il Valchiusella, in rete Umberto Germano con una doppietta , Filippo Germano e Formia. Da notare che i giallorossi erano passati in svantaggio al 14’ del primo tempo, ma la rimonta non si è fatta attendere. E che rimonta. Successo anche per il Livorno/Bianze sul Ponderano. Pratica risolta nel primo tempo con le marcature di Osenga e Urena. Pareggio esterno per la Pro Palazzolo con il PSG, dopo essere stato in svantaggio impatta le sorti Petrillo.

Risultati: Valchiusella – Cigliano 1-4, Livorno/Bianzè – Ponderano 2-1, Psg – Pro Palazzolo 1-1

Prossimo turno: Cigliano – Mappanese, Bosconerese – Livorno/Bianzè, Pro Palazzolo – Mirafiori