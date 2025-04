Schianto frontale sul ponte: due persone incastrate tra le lamiere

Grave incidente, nel pomeriggio di lunedì 14 aprile, all'altezza del ponte del Cervo sulla provinciale 3, a Buronzo. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine due vetture si sono scontrate frontalmente. Un impatto violento, che ha causato gravi danni ai mezzi, intrappolando all'interno delle vetture gli occupanti, sulle cui condizioni, al momento, non ci sono notizie.

Per i soccorsi è stato necessario l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli e di quella volontaria di Santhia: all'arrivo dei Vigili del Fuoco gli occupanti erano ancora dentro le rispettive vetture e sono state necessarie tecniche di primo soccorso sanitario, attuate in collaborazione con il personale del 118, per l'estricazione in sicurezza dei malcapitati che poi sono stati trasportati al pronto soccorso dalle ambulanze del 118 di Santhià. In seguito i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell'area.



Una pattuglia dei Carabinieri di Buronzo si sta occupando dei rilievi.