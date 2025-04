PFV sottotono : sconfitta in seminfinale di Coppa Piemonte, gara 1

PFV

Campionato di serie B Semifinale Coppa Piemonte – gara 1 Domenica 13 aprile a Rivoli – Pala Don Bosco





Auxilium ad Quintum - Pallacanestro Femminile Vercelli 68-45

Parziali: 18-15; 35-25; 53-31: 68-45)





Tabellino PFV: Bertelegni, Roggero 3; Ansu 11; Buffa 7; Acciarino 10; Deangelis; Gentilini 2;

Bouchefra 8; Dockrill 2; Liberali, Francia 4; Chillini; -. All.re Davide Simone ass. all. Andrea Congionti.





Nella semifinale di Coppa Piemonte – gara 1, la PFV è stata sconfitta piuttosto seccamente a Rivoli per 68-45 da Auxilium ad Quintum, al termine di una partita che, dopo un approccio abbastanza positivo, ha visto le vercellesi scivolare indietro senza possibilità di risalire la china.

Dopo un primo quarto equilibrato (18-15), in cui è anche stata avanti, la PFV si disuniva un poco, tanto da consentire alle avversarie di accumulare un discreto vantaggio all’intervallo lungo (35-25),

maturato quasi interamente nella seconda parte del quarto.

Nel terzo periodo, poi, le ragazze di Davide Simone perdevano un po’ la via del canestro e con un perentorio 18-6 le torinesi chiudevano praticamente i conti sul 53-31 del 30’

Un ultimo quarto all’insegna dell’equilibrio non cambiava le cose e la gara si concludeva 68-45, con uno scarto abbastanza severo per le ospiti.

La PFV è apparsa sottotono, soprattutto in fase offensiva, dove i 45 punti racimolati non sono certamente un buon bottino e, per contro ha concesso troppo in difesa, laddove non ha saputo arginare le bocche da fuoco avversarie.

Una sconfitta senza molte attenuanti, dunque, in una gara in cui le vercellesi non hanno trovato la forza di reagire e recuperare come invece avevano dimostrato di saper fare altre volte nelle scorse giornate, al di là dei risultati finali.

A Rivoli ha fatto il suo esordio stagionale nelle file della PFV Rebecca Francia, giocatrice che ha mosso i primi passi nell’Olympia 2000 di Casale, per poi passare a Castelnuovo e che ha recuperato da un lungo infortunio rimediato nello scorso campionato, che non le ha permesso di scendere in campo prima con la nuova maglia.

Ora la PFV è attesa da gara 2 che si disputerà, dopo la pausa pasquale, a Vercelli, al Palapiacco, martedì 29 aprile alle ore 21.00.

Una vittoria consentirebbe la disputa di gara 3, ancora a Rivoli il 4 maggio, mentre una sconfitta metterebbe fine alla stagione delle vercellesi che, comunque, hanno centrato il loro obiettivo stagionale con la conquista della permanenza in serie B.