Cigliano: successo (con sorpresa finale) per Gioca lo sport

Gioca lo sport un successo a porte aperte: di pubblico e di consensi, con sorpresa finale. Presso l’area esterna del PalaGerardi lo sport ciglianese ha vissuto giorni entusiasmanti, le associazioni hanno aderito non facendo mancare il calore necessario per dare vita ad una manifestazione che ha visto la partecipazione attiva dei cittadini. Dalla serata con l’alpinista di fama mondiale Marco Camandona, alle esibizioni di twirling e ginnastica, alla cicloturistica per famiglie, alla danza, al tennis tavolo e numerosissimi altri eventi è stato un susseguirsi di emozioni che hanno coinvolto spettatori e protagonisti. All'interno del polivalente al via l'amarcord con le immagini d'epoca di due atleti locali giunti ai vertici dello sport nazionale: Vincenzo Gerardi campione italiano della staffetta 4 x 400 nel 1931 e di Enrico Cerutti attaccante della Pro Vercelli dal 1932 al 1934 in serie A. Un plauso va alla Pro Loco per il servizio bar, all’Associazione Commercianti Cigliano Imprendi per il servizio buffet e agli sponsor: Despar Cigliano. TD Grissini, Bono Gomme, Germano Arredamenti, Roberto Sport e Serigrafia Serval. Ma soprattutto all’Assessorato allo sport presieduto da Maurizio Regis per la perfetta organizzazione. Dicevamo della sorpresa. E’ così è stata: la presentazione del Palio dei Rioni gestita dai giovani raggruppati sotto l’insegna I Ciuchè (il campanile) e dell’associazione di promozione sociale Itaca. I Rioni del Palio 2025, che ritorna dopo 37 anni (l’ultima edizione risale al 1988) sono: San Sebastiano, Centro, Valentino, Sant’Orsola, Ghet-San Bernardo, Frazioni.