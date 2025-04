Canna fumaria in fiamme: provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco

Principio di incendio, nella serata di sabato 12 aprile a Tronzano. Intorno alle 20 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhià sono intervenute n via Duca d'Aosta per l'incendio di un camino. All'arrivo dei Vigili del Fuoco le fiamme interessavano tutta la canna fumaria uscendo dal comignolo: lavorando celermente il personale è riuscito a spegnere il rogo del camino prima che si propagasse al tetto mettendo in sicurezza la parte coinvolta.

Non ci sono feriti da segnalare.