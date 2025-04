Rimosse nove auto abbandonate lungo vie della città

«Negli ultimi giorni abbiamo rimosso nove autovetture abbandonate lungo le strade di Vercelli. Sabato 2 maggio porteremo via altri due veicoli». L’assessore alla Polizia Locale, Paolo Campominosi, fa il punto sulle operazioni di sgombero dei mezzi abbandonati. Il fenomeno coinvolge diverse aree della città. Gli interventi sono stati infatti eseguiti, nelle scorse ore, in via Egitto - rione Isola - così come a poche decine di metri dall’ospedale o nelle aree limitrofe alla basilica di Sant’Andrea. «Dopo gli opportuni controlli - spiega l’assessore - avviamo l’iter per portarle vie. Molte volte sono inutilizzate anche da anni. Ringrazio dunque gli agenti della Polizia Locale per il lavoro che, in queste settimane, stanno svolgendo».