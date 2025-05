Gattinara, la scritta gigante "trasloca" in pianura

L'installazione con la scritta gigante "Gattinara" lascia l'area della Torre delle Castelle, dove era stata posizionata dando vita a un vivace dibattito tra i cittadini. Verrà spostata in pianura, all'ingresso della città «in modo da poter effettivamente valorizzare adeguatamente il nostro brand territoriale così come auspicato fin dall’inizio», dice il vice sindaco Daniele Baglione, primo sostenitore dell'intervento.

«Da sempre abbiamo cercato di valorizzare il nostro territorio anche attraverso interventi innovativi di arredo urbano: la panchina gigante, le matite colorate, le panchine “DiVine”, i calici e altri elementi artistici, che hanno generato un’importante ricaduta positiva in termini di immagine e promozione del nostro territorio - dice -. Purtroppo non tutte le idee, per quanto buone, funzionano alla perfezione. L’importante è l’umiltà di riconoscerlo e cambiare strada».

Nel caso della scritta gigante, in particolare, è venuto meno l'accordo con uno dei proprietari dei terreni sul quale dovevano essere piazzate le lettere: «L’area inizialmente individuata - spiega Baglione - era stata oggetto di una convenzione che ha impegnato il Comune in attività di contenimento degli infestanti e garantito la visibilità dall’alto della città. Una volta collocata, in via provvisoria, l’installazione abbiamo però dovuto prendere atto dell’indisponibilità di uno dei proprietari a rinnovare la convenzione. Per questa decisione, è stato quindi obbligatorio ripensare alla collocazione. Il Comune ha deciso di posizionare l’opera a ridosso del muro del manufatto esistente e, contestualmente, abbiamo colto l’occasione per sostituire la recinzione in legno ormai ammalorata».

Il risultato ottenuto, però, è stato ben diverso da quanto ipotizzato, poiché la nuova recinzione non consente di godere del panorama che si vede dalla Panchina Gigante.

«Aabbiamo chiesto di modificare la recinzione per riportare la visuale esattamente come era prima, rendendola più durevole nel tempo e abbiamo deciso di spostare l’installazione da un’altra parte». La collocazione definitiva, nell'area di pianura, non è ancora stata resa nota: per ora le lettere verranno stoccate in un deposito.

«Intanto procedono gli altri progetti, finanziati con circa 2 milioni di euro di fondi Pnrr: la sistemazione delle strade collianari, la riqualificazione del Castello di San Lorenzo che, ragionevolmente, sarà completata a fine luglio, la progettazione esecutiva di quella che sarà la nuova Colonia, finanziata grazie a un bando regionale, la nuova scuola e la riqualificazione di tutti gli impianti sportivi».