Maltempo: chiusi i ponti e le strade per Valsesia, Val Mastallone e Val Sermenza. A Borgosesia 50 famiglie a rischio sfollamento - foto

Drastico peggioramento della situazione meteo, soprattutto in Valsesia.

La Provincia comunica che, per criticità idrogeologica conseguente alle massicce precipitazioni, sono al momento chiuse al traffico: la SP78 della Colma di Civasco da Varallo al confine con la Provincia del Vco; le provinciali SP9-SP79-SP80-SP104 della Valmastallone; le provinciali 10; sp124 e sp81 della Val Sermenza; la SP299 dalla frazione Baragiolo di Varallo ad Alagna; la SP82 “Quare-Rassa”. In pratica tutte le località della Valsesia, della Val Mastallone e della Valsermenza Varallo in poi sono isolate. Chiuso precauzionalmente il tratto tra le frazioni Locarno (di Varallo) e Doccio (di Quarona), dove nell'alluvione del 2020 un uomo aveva perso la vita e, a Quarona, chiuso anche il ponte di Doccio.

Il fiume Sesia ha raggiunto il livello di guardia a Borgosesia, dove Il Comune ha fatto un'ordinanza di sgombero delle auto dall'Isola offrendosi di ospitare 50 famiglie residenti nella zona nel centro sportivo comunale a causa delle condizioni del fiume Sesia: la Regione Piemonte su richiesta del comune invierà circa 130 brandine. Il sindaco Fabrizio Bonaccio sta anche predisponendo l'ordinanza di chiusura del ponte di Aranco.

A Serravalle sono stati chiusi al traffico la passerella e il ponte sulla sp 299 che collegano il paese a Grignasco e più a valle è stato chiuso anche il ponte provvisorio che collega Gattinara e Romagnano Sesia.

Scendendo verso il capoluogo, è chiuso anche il ponte di Ghislarengo.

Nella Bassa, dove la piena arriverà nelle prossime ore, è stata chiusa la strada tra Prarolo e Pizzarosto e tutti i sindaci dei Comuni che si trovano lungo l'asta del fiume raccomandano alla popolazione di non recarsi per nessun motivo nelle aree golenali.

Nel corso della giornata, inoltre, i Vigili del Fuoco di Vercelli e Santhià sono stati chiamati a intervenire per numerosi incidenti, per lo più uscite di strada autonome lungo le diverse strade provinciali.

Scendendo verso la confluenza con Po e Dora Baltea - Trino, Crescentino e Saluggia, in particolare: la situazione viene monitorata e, al momento non sembra persentare criticità.

(notizia in aggiornamento)