Banchini: «Fare punti per evitare i playout»

Venerdì alle 20 a Salò penultima di campionato per la Pro Vercelli che cerca punti salvezza contro la Feralpi, sicura di chiudere al terzo posto. Mister Marco Banchini parla della sfida con i verde-azzurri: "Sarà una gara nella quale dovremo valorizzare il pareggio con la Pro Patria. La Feralpi è una squadra forte, con un tecnico che reputo tra i migliori dell'intera serie C per esperienza e capacità. Una squadra che ha saputo restare al vertice puntando sui giovani. All'andata siamo riusciti a disputare un'ottima partita e quel ricordo dovrà esserci di sprone".

E' chiaro che, a 180' dal termine l'avversario conta poco: "Vogliamo disputare un'ottima gara, ma soprattutto, conquistare punti. Inevitabile che s'inizi a fare calcoli anche se noi preferiamo non farne sapendo che, con due vittorie, saremo salvi. Sarà fondamentale lasciare negli spogliatoi quella tensione che abbiamo accusato per alcuni tratti contro la Pro Patria. Soprattutto dovremo curare i dettagli; non possiamo concedere gol dopo pochi minuti su rimessa laterale com'è avvenuto contro l'Albinoleffe eccetera. Serve attenzione: noi cerchiamo di lavorare sotto ogni aspetto ma, nel match i ritmi sono diversi e questo può creare difficoltà".

Capitolo formazione: "Il mio compito è quello di trasformare i problemi in opportunità, allenando e schierando i ragazzi disponibili dei quali devo cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche. De Marino sta impiegando più del previsto per recuperare, Iotti è out come Vigiani non ha ancora recuperato e Carosso è squalificato. Rientra Emmanuello. La regola dei giovani è finita, ma anche con la Pro Patria ne abbiamo schierati sei".

Come si affronta la Feralpi: "Dall'alto del loro terzo posto i lombardi giocheranno senza pensieri e, anche se ci saranno rotazioni dispongono di giocatori importanti. Dovremo affrontare la Feralpisalò con determinazione e voglia di portare a casa punti, per evitare di affrontare i playout che sono sempre pericolosissimi anche se si dovesse giocare il ritorno in casa. Io penso a fare punti per salvarci direttamente che, lo ripeto, sarebbe come vincere il campionato viste le difficoltà che ci sono state. A Salò ci attende una gara difficile ma dovremo saper gestire anche queste situazioni".