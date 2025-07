Incidente in autostrada, vettura rischia di incendiarsi

Incidente, intorno alle 10,30 di domenica, sulla A26 in direazione Santhià. Un solo mezzo coinvolto che ha però rischiato di prendere fuoco. Per i soccorsi è intervenuta la squadra del distaccamento volontario di Santhià che ha evitato l'incendio dell'auto e si è fatta carico della messa in sicurezza dello scenario incidentale.

Nessun ferito da segnalare.

Sul posto anche il personale medico, polizia stradale e personale dell'autostrada per gli accertamenti e la gestione della viabilità.