Truffe online, è allarme in Piemonte: seconda regione più colpita in Italia nel 2023

Il Piemonte si conferma tra le regioni italiane più colpite dalle truffe telematiche. A rivelarlo è un’analisi condotta da Truffa.net su dati Istat, Il Sole 24 Ore e Confartigianato, secondo cui il territorio piemontese è la seconda regione in Italia per incidenza e crescita dei reati informatici, superata solo dalla Toscana.

Le truffe online, che includono raggiri su marketplace, phishing, smishing e vishing, sono oggi il secondo reato più denunciato nel Paese, con oltre 300.000 segnalazioni nel 2023, in crescita del +10,3% rispetto all’anno precedente. Una tendenza allarmante, che riflette l’aumento costante dell’esposizione digitale degli italiani, ormai per oltre il 90% connessi quotidianamente alla rete.

Nel panorama regionale, il Piemonte spicca per la frequenza dei casi, con un impatto significativo in diverse province: non solo Torino, ma anche Biella, Novara e Alessandria registrano numeri preoccupanti. L’elevato tasso di digitalizzazione, unito alla fiducia verso i servizi online, ha creato un contesto favorevole per i cybercriminali, che approfittano di vulnerabilità tecniche e, soprattutto, della scarsa consapevolezza degli utenti.

Le tecniche più usate restano il phishing (mail o messaggi ingannevoli per carpire dati personali), i raggiri telefonici e le frodi nei marketplace, che da sole rappresentano oltre il 75% del totale dei casi.

A fronte di questo scenario, lo studio invita a rafforzare l’educazione digitale, puntando su campagne di informazione e prevenzione rivolte sia ai cittadini che alle imprese. Un’esigenza sempre più urgente anche alla luce del posizionamento globale dell’Italia, che pure si conferma quinto Paese al mondo per preparazione alla cybersecurity, secondo il National Cyber Security Index.