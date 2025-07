Disperso tra i sentieri sopra Rima San Giuseppe: si cerca un uomo di 45 anni

Non hanno finora dato esito le ricerche, in corso da domenica 6 luglio, per rintracciare Luca Colombo, partito in mattinata per un allenamento di corsa in montagna da Rima San Giuseppe, nel Comune di Alto Sermenza, senza poi fare rientro. Sono centinaia le condivisioni che viaggiano attraverso i social con le foto dell'uomo, 45 enne, per il quale, fin dalla serata di domenica, si sono mosse le squadre del Soccorso Alpino della stazione di Alagna. Nonostante i tentativi di contattarlo al cellulare e le perlustrazioni lungo i principali sentieri, non sono emersi elementi utili.

Con le prime luci dell’alba di lunedì il dispositivo di ricerca è stato rafforzato con l’impiego di mezzi aerei e unità specializzate. Le operazioni si concentrano nei dintorni di Rima San Giuseppe, in Val Sermenza, punto di partenza di numerosi itinerari escursionistici e percorsi tecnici utilizzati dagli appassionati di trail running.

Chiunque abbia informazioni utili a indirizzare le ricerche può contattare il numero unico di emergenza 112 o, attraverso i social, scrivere in privato.