Notte bianca di sabato 4 luglio: attenzione ai divieti di sosta con rimozione

In occasione della "Notte Bianca", organizzata da Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia di Vercelli, in programma 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟒 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨, il Comune informa che saranno in vigore temporanei provvedimenti alla circolazione e alla sosta necessari a garantire lo svolgimento dell’appuntamento in condizioni di totale sicurezza.

In particolare:

- 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟐 𝐝𝐢 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟒 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐 𝐝𝐢 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟓 𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata in corso Libertà, nel tratto compreso tra corso Garibaldi e via Sella

- 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟔 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐 saranno vietate la circolazione e la sosta in via San Paolo

- 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟕 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐 saranno vietate la circolazione e la sosta, compresi i veicoli normalmente autorizzati all'accesso alla ZTL, in piazza Cavour, via Gioberti (nel tratto tra via Leone e piazza Cavour) e via Nigra.

𝐍𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐞𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚 𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚 (𝟏𝟕-𝟐) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in alcuni stalli di piazza Massimo d'Azeglio, piazza Zumaglini, via Fratelli Bandiera, via Galileo Ferraris, via Gioberti e via Vittorio Veneto.

L'Amministrazione invita vercellesi e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti, ringraziando tutti per la collaborazione.