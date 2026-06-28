Due vercellesi coinvolti in incidenti nel vicino biellese

Due incidenti stradali, con conseguenze per conducenti vercellesi, si sono verificati nella giornata di sabato nel territorio Biellese.

A Trivero, all’altezza del Bocchetto di Stavello, una moto, condotta da un uomo del '78 residente a Vercelli, si è scontrata con un’auto guidata da un uomo del '67 di Novara, a bordo della quale viaggiava una donna del '68, anche lei novarese. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri di Mottalciata per gli accertamenti. Il motociclista è stato accompagnato al pronto soccorso: le sue condizioni non sarebbero gravi. Illesi gli occupanti della vettura.

Sempre ieri, intorno alle 18, un altro sinistro si è verificato a Villanova Biellese. Si è trattato di un incidente autonomo: una vettura è uscita dalla sede stradale senza il coinvolgimento di altri mezzi. Alla guida c’era un uomo del '52 residente a Carisio.

Il veicolo è stato recuperato da un carro attrezzi.