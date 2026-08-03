Si lancia con il parapendio e finisce impigliata tra gli alberi

Si era lanciata per un volo con il parapendio ma, in fase di atterraggio, una vercellese 41enne, si è trovata in difficoltà, finendo bloccata con il parapendio su un albero lungo la strada del Tracciolino, nel territorio di Occhieppo Superiore.

Per soccorrerla sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), affiancata dall’elicottero Drago giunto da Torino. Soccorsa e portata in una zona sicura, la donna è risultata essere in buoni condizioni fisice. La disavventura si è conclusa senza bisogno di ricorrere alle cure mediche.