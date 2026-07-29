Rissa fuori da parco Camana, identificate e denunciate quattro persone

E' stata ricostruita la dinamica e sono stati denunciati tutti i partecipanti alla rissa scoppiata nella serata del 15 luglio, nell'area del parcheggio di parco Camana. In quell'occasione gli operatori della Squadra Volante della Questura di Vercelli, con un equipaggio della Squadra Mobile in ausilio, erano intervenuti fermando gli scontri: due delle persone coinvolte si mostravano collaborative, un terzo uomo veniva bloccato e ammanettato in quanto tentava di allontanarsi per sfuggire al controllo, mentre un quarto dava in escandescenza tentando di aggredire i poliziotti, che lo neutralizzavano grazie all’utilizzo del taser.

Inoltre, uno dei partecipanti, con una ferita da taglio al collo, era stato soccorso grazie all’ausilio di personale sanitario.

Tutti i soggetti identificati erano stati denunciati per il reato di rissa aggravata.

La successiva attività di indagine, esperita attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza, ha permesso di accertare che si era trattato di uno scontro tra tre persone contro un singolo individuo. Nella rissa erano state utilizzate anche alcune bottiglie e una catena come arma impropria. Inoltre, è stato possibile ricostruire la dinamica del ferimento al collo del partecipante che aveva riportato le lesioni più gravi: lo stesso, infatti, è stato ripreso mentre si scagliava con un calcio verso la controparte, venendo attinto accidentalmente al collo da uno dei propri sodali che aveva istintivamente sollevato, proprio in quel momento, una bottiglia rotta che teneva in mano. Ancora ignote, invece, le ragioni dello scontro.

Infine è emerso che tutte le persone coinvolti non sono frequentatori abituali dell’area

