"Taglia" la curva, rischiando il frontale con l'auto dei Carabinieri

Patenti ritirate e denunce, nel fine settimana, nell'ambito dei controlli sulla sicurezza stradale, tema cruciale con l'aumento dei flussi di traffico estivi: a seguito di un incidente autonomo verificatosi nell'area valsesiana, i Carabinieri hanno denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza, essendo risultato positivo al test con un tasso alcolemico notevolmente superiore ai limiti di legge, rimediando l'immediato ritiro della patente.

Patente ritirata anche a un conducente nella bassa vercellese il quale, con manifesta imprudenza e ad alta velocità, ha “tagliato una curva” rischiando la collisione con un veicolo che procedeva nell’opposto senso di marcia: l’auto dei Carabinieri.

Sempre nell'ambito dei controlli notturni di prevenzione dei cosiddetti “reati di strada”, le pattuglie hanno proceduto al deferimento di un soggetto sorpreso in stato di alterazione alcolica e trovato in possesso di un taglierino, sottoposto a sequestro in quanto il porto non aveva alcuna giustificazione. Diversi gli interventi per liti tra persone in stato di alterazione, fortunatamente risolti prima che degenerassero.



