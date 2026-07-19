Rogo tra i campi ad Alice Castello: molte squadre in azione, malore per un vigile del fuoco

Ha impegnato numerose squadre dei Vigili del Fuoco l'incendio divampato nel primo pomeriggio di sabato ad Alice Castello. Partito da alcune sterpaglie, il rogo ha rapidamente raggiunto una legnaia posta all'interno di un campo, per poi allargarsi ai terreni limitrofi.

Per arginare l'incendio sono invervenute squadrea provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris, dal distaccamento Volontario di Santhià e da quello di Trino, dalla centrale di Vercelli con l'autobotte, una dal Comando di Biella con l'autobotte dal distaccamento Volontario di Cossato, sono intervenute ad Alice Castello in via San Grato per un incendio che, pattito da alcune segnalato come sterpaglie. La sinergia che ha coinvolto tutte le squadre ha permesso con un duro sforzo da parte di tutti di circoscrivere il rogo, limitandone la propagazione.

Nel corso dell'attività, un vigile del fuoco è stato colpito da un malore a causa delle alte temperature sviluppate dall'incendio ed è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli. I Carabinieri, presenti durante le fasi di intervento, stanno verificando l'origine del rogo.