Fiamme nell'area esterna di una cascina

Nel pomeriggio di martedì 14 luglio la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli insieme a una Volontaria proveniente dal distaccamento di Santhià sono intervenute a San Germano sulla SP52 all' interno della proprieta di un cascinale, per un incendio che stava coinvolgendo un capanno in legno adiacente a una piscina.

All'arrivo, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno trovato la struttura completamente avvolta dalle fiamme, quindi hanno provveduto alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell' area interessata.

Non ci sono feriti da segnalare.