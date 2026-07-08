Le fiamme divorano i boschi della Val Mastallone, si amplia il fronte dell'incendio - video

E' continuato per tutta la notte il presidio dei Vigili del Fuoco che, da una settimana, insieme ai volontari Aib e ai mezzi aerei, stanno lottando contro l'incendio che devasta la Val Mastallone. Quattro i fronti in continua evoluzione a causa del vento: coinvolgono l'alpe Seccio di Boccioleto, alpe la Res nel comune di Varallo, il territorio Cravagliana e nelle frazioni di Colla e Molino, Cervatto nei pressi del Santuario della Madonna del Balmone.

Una battaglia che sta mettendo a dura prova il lavoro di coordinamento di tutte le forze presenti, coordinate dal comandante dei Vigili del Fuoco di Vercelli, Leonardo Giuseppe Giannace: 4 squadre DOS (Direttore Operativo dello Spegnimento), varie squadre di terra dei Vigili del Fuoco, squadre dell' Aib regionale e Carabinieri Forestali della sede di Varallo presenti sul posto.

Da lunedì è stato istituito, in località Piano delle Fate, un posto di comando avanzato dal quale sono coordinate le attività in atto,

sul posto ogni giorno il Comando di Vercelli ha assicurato la presenza di un funzionario per svolgere le funzioni di direttore tecnico del soccorso, in costante contatto sia con la sala operativa del Comando di Vercelli che con quella della Direzione Regionale dove è presente la Sala Operativa Unificata. Quest'ultima sta coordinando le attività di antincendio boschivo che interessano anche le province di Torino, Biella e Verbania.

Numerosi i lanci di acqua fatti da tre Canadair arrivati da fuori regione e dall'elicottero regionale che tutto il giorno hanno coperto sorvolando tutte le aree interessate.