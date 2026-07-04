Palestro, lesioni all'ex e traffico di rifiuti: arrestato 34enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vigevano hanno arrestato un 36enne con precedenti, colpito da un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino.
Il provvedimento scaturisce da un cumulo di pene per i reati di lesioni personali gravi e violenza privata commessi nei confronti dell’ex compagna nel 2017, nonché per il concorso in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti continuato, entrambi i reati consumati nella provincia di Novara.
L’uomo, condotto in caserma per le formalità di rito connesse alla cattura, è stato successivamente associato presso la Casa Circondariale di Pavia, dove dovrà espiare la pena residua di 3 anni, 1 mese e 20 giorni di reclusione.