A Liberi di scegliere un generso contributo

Luciano Zanera, Mirko Calaiò e Mirco Caruso del Club Vercellese; Luigi Ritegni, Genny Bionda e Roberto Bertocchi del Club Trinese, con Giuseppe Ferraris Segretario di Liberi di Scegliere Odv.

Pochi giorni fa, alcuni esponenti del Milan Club Jano Caruso di Vercelli e del Milan Club Franco Baresi di Trino, hanno consegnato alla nostra Associazione, Liberi di scegliere ODV, un generoso contributo finalizzato alle attività benefiche assistenziali, che dal 2008 l’ associazione svolge sul territorio vercellese a favore di persone diversamente abili.

Non è la prima volta che i due club sono vicini al mondo degli abili in modo diverso, e alla nostra associazione, che di questa considerazione va fiera e da anni ringrazia col cuore.

I due clubs organizzano da anni con non poca fatica, l’accesso allo stadio di San Siro per le partite casalinghe della squadra del cuore, promuovendo un tifo giusto e corretto in uno spirito di totale amicizia e collaborazione.

I due Clubs come sopra ribadito, da anni ci sono vicini, e recentemente sono stati anche tra gli sponsor della nostra ultima iniziativa editoriale educativa per bambini col libro Le eco favole.

Quello che è stato l’avanzo della stagione conclusasi a Maggio 2026, è stato il contributo che ogni anno i due organismi destinano al mondo della disabilità. Il calcio, ci piace ribadire ogni anno, è amore verso i propri colori ma è anche l’occasione di essere vicini a chi dalla vita ha avuto meno. Con gioia e con ammirazione pertanto, ringraziamo di cuore e col cuore queste persone che ci onorano della loro considerazione, e definiamo questa loro vicinanza un bene prezioso, non solo per noi ma per l’ intera comunità vercellese e trinese.

Associazione Liberi di Scegliere ODV -

Il presidente Adriano Greppi e il Segretario Giuseppe Ferraris.