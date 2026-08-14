Incendi in valle, si complica la situazione nella zona di Postua e di Valbella

Sarà un ferragosto di lavoro per volontari Aib e Vigili del Fuoco impegnati da fine giugno nella lotta contro gli incendi che hanno martoriato le montagne valsesiane e valsesserine.

La situazione più complessa resta quella del Monte Barone, dove il fuoco si sta avvicinando pericolosamente alle baite degli alpeggi. Una struttura disabitata è già stata distrutta dalle fiamme che, ora stanno scenendo verso Postua. Dopo aver iniziato la discesa nei pressi dell’Alpe Bugge, il fuoco ha interessato il versante dell’Alpe Faudel ed è proseguito verso gli alpeggi di Albarei sopra e Albarei sotto. Quasi simultaneamente si è propagato anche verso l’Alpe Selletto, da cui ha sviluppato un fronte che ha portato all’attuale interessamento dell’Alpe Cravoso. La situazione è stata complicata nei pressi dell’Alpe Farina, anche se, al momento, sembra molto ridotto il rischio che possa venire interessata la zona del Rio Cicognana. Saranno da verificare le condizioni della baita all’alpe Faudel, zona per ora impraticabile via terra, a differenza degli altri alpeggi citati che sono stati presidiati e difesi dai Vigili del fuoco e dai volontari postuesi. L’azione congiunta con i mezzi aerei, ha contenuto la propagazione del fenomeno che, a causa della morfologia del territorio e della composizione e aridità del sottobosco, si è dimostrato rapido e imprevedibile. La continua riaccensione di focolai, unita al vento, costringe ad un costante monitoraggio delle zone già oggetto di incendio, in quanto è concreto il rischio di ripresa delle fiamme. Ad oggi gli alpeggi Cravoso e Masoch ospitano un presidio fisso e corposo di operatori e mezzi, i quali garantiscono la sicurezza delle numerose baite in quanto il rischio non è ancora scongiurato

L'Unione Montana dei Comuni della Valsesiaa sta garantendio eapprovvigionamenti di acqua e cibo per le forze in campo (circa 140 panini e bottiglie di acqua al giorno), ma tanti gesti di solidarietà arrivano anche da cittadini e attività commerciali della zona.

Complessa anche la situazione sul fronte della Valbella superiore, a Cravagliana. Il fuoco sta discendendo verso l’abitato. Per tanto l’Aib ha piazzato della vasche per poter difendere gli immobili nel caso arrivassero le fiamme. Presente un DOS dei Vigili del fuoco che coordina i lanci dell’elicottero e un CoAib insieme a molti volontari. Il fuoco imperversa anche in alto verso i pascoli dell’Alpe Campo e verso il Bosco dell’Impero verso Sabbia.

Anche la Res di Varallo continua a bruciare ma in una zona isolata.