Piazza Risorgimento, al via la riqualificazione dell'area verde

Al via i lavori di riqualificazione di piazza Risorgomento: l'area verde davanti alla Camera di Commercio , in parte di compentenza comunale e in parte di competenza dell'ente, avrà un nuovo aspetto con il posizionamento delle zolle d'erba, la potatura delle piante, la sistemazione di nuove fioriere. Ad annunciarlo, con un post sui sociale, l'assessore all'Ambiente, Antonio Prencipe. L'impegno congiunto dei due enti porterà la Camera di Commercio a occiparsi del rifacimento della pavimentazione - attualmente il vialetto in porfido è assai malconcio con cubetti mancanti e avalllamenti - e l'ente pubblico a offrire maggior decoro ai giardini anche attraverso la costruizione di uno spazio riparato per accogliere e mimetizzare i cassonetti dei rifiuti, evitando lo spiacevole spettacolo legato all'abbandono indiscriminato di sacchetti davanti alle isole ecologiche. L'investimento, da parte del Comune è di 25mila euro.