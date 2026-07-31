Via Vicenza, auto finisce ribaltata. Soccorsi i due occupanti

Auto ribaltata, nella notte tra giovedì e venerdì, in via Vicenza, al rione Canadà. Intorno alle 3 della notte la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è stata allertata per intervenire dopo che un'auto, per cause al vaglio della Polizia, aveva terminato il proprio percorso ribaltata su un fianco, bloccando all'interno i due occupanti.

All'arrivo la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto tramite tecniche di Primo Soccorso Sanitario d estrarre in sicurezza dall' abitacolo i due malcapitati, consegnandoli ai sanitari per le cure del caso. In seguito si è proceduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata.