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Cronaca | 24 luglio 2026, 08:04

Grave incidente nella notte, motociclida in Rianimazione

L'uomo si trova all'ospedale Sant'Andrea

Grave incidente nella notte, motociclida in Rianimazione

Un motociclista di circa 50 anni è ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Vercelli, dopo un gravissimo scontro avvenuto nella serata di giovedì a Livorno Ferraris. L'incidente è avvenuto poco prima delle 23,30 e la dinamica è in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, lil centauro avrebbe perso il controllo della sua due ruote, impattando con violenza e finendo poi a terra.
L'uomo è stato soccorso dal 118 ie trasportato in codice rosso dall'ambulanza di Santhià all'ospedale di Vercelli, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione.

redaz

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