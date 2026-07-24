Grave incidente nella notte, motociclida in Rianimazione

Un motociclista di circa 50 anni è ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Vercelli, dopo un gravissimo scontro avvenuto nella serata di giovedì a Livorno Ferraris. L'incidente è avvenuto poco prima delle 23,30 e la dinamica è in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, lil centauro avrebbe perso il controllo della sua due ruote, impattando con violenza e finendo poi a terra.

L'uomo è stato soccorso dal 118 ie trasportato in codice rosso dall'ambulanza di Santhià all'ospedale di Vercelli, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione.