Livorno Ferraris, morto dopo l'incidente in moto

E' morto poco dopo il ricovero all'ospedale Sant'Andrea il motoclista livornese vittima di un gravissimo incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì.

Fatali le ferite riportate nell'impatto tra la sua moto e uno spartitraffico in via Pretti, a Livorno Ferraris: l'uomo, 54 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra. Apparso subito gravissimo, è stato trasportato dai soccorritori all'ospedale del capoluogo, dove è morto poco dopo. E' il terzo motoclista vercellese morto nel giro di poche settimane in altrettanti incidenti.