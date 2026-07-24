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Cronaca | 24 luglio 2026, 12:59

Livorno Ferraris, morto dopo l'incidente in moto

L'uomo è spirato al Sant'Andrea di Vercelli

Livorno Ferraris, morto dopo l'incidente in moto

E' morto poco dopo il ricovero all'ospedale Sant'Andrea il motoclista livornese vittima di un gravissimo incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì.

Fatali le ferite riportate nell'impatto tra la sua moto e uno spartitraffico in via Pretti, a Livorno Ferraris: l'uomo, 54 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra. Apparso subito gravissimo, è stato trasportato dai soccorritori all'ospedale del capoluogo, dove è morto poco dopo. E' il terzo motoclista vercellese morto nel giro di poche settimane in altrettanti incidenti.

redaz

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