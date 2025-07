Da Trino a Rovasenda alla Lomellina: entro l'autunno arrivano i nuovi parroci

Diventeranno esecutivo entro l'autunno gli avvicendamenti dei sacerdoti resi noti dall'arcivescovo, monsignor Marco Arnolfo, a pochi giorni dalla festa di Sant'Eusebio. Con questa terza serie di avvicendamenti, l’Arcivescovo ha rinnovato in tre anni la presenza del clero in 18 comunità pastorali su 21, chiedendo ai sacerdoti che per ragioni di età hanno lasciato il ministero attivo di continuare a collaborare con le parrocchie del territorio per la celebrazione dei sacramenti o di altre iniziative pastorali.

A seguito delle dimissioni da parroco di Robbio e Castelnovetto, don Gianni Fagnola trasferisce la sua residenza al Seminario Arcivescovile di Vercelli e collaborerà con l’Ufficio missionario diocesano; monsignor Denis Silano lascia la guida delle parrocchie di Costanzana e Rive Vercellese e viene nominato parroco di Robbio e amministratore parrocchiale di Castelnovetto, oltre che direttore della Cappella Musicale Eusebiana e della scuola diocesana di Musica Sacra; monsignor Gian Franco Brusa, mantenendo la guida delle parrocchie di Asigliano e Pertengo, è nominato amministratore parrocchiale di Rive; don Tomasz Sen, mantenendo la guida delle parrocchie di Desana, Lignana e Ronsecco, è nominato amministratore parrocchiale di Costanzana; don Claude Tossou lascia la guida delle parrocchie di Lenta, Ghislarengo, Rovasenda e San Giacomo Vercellese ed è nominato parroco di Trino e amministratore parrocchiale di Palazzolo e Tricerro e coordinatore della stessa comunità; monsignor Cristiano Formaggio lascia la guida della parrocchia di Stroppiana ed è nominato parroco di Rovasenda e amministratore parrocchiale di Lenta e Ghislarengo; don Salvatore Giangreco, parroco di Arborio e amministratore parrocchiale di Oldenico, Albano Vercellese e Greggio, è nominato anche amministratore parrocchiale di San Giacomo Vercellese e coordinatore della stessa comunità; don Amedeo Degregori, amministratore parrocchiale di Caresana e Motta dei Conti assume anche la guida della parrocchia di Stroppiana e coordinatore della stessa comunità; don Salvatore Puglisi lascia la guida delle parrocchie di San Nazzaro Sesia, Recetto e Landiona e viene nominato parroco di San Salvatore in Vercelli e coordinatore della stessa comunità; don Paolo Perrone lascia le parrocchie di Saluggia e Sant’Antonino di Saluggia e viene nominato parroco di San Nazzaro Sesia e amministratore parrocchiale di Recetto e Landiona e coordinatore della stessa comunità; don Francesco Fabris Talpo, presbitero del clero di Padova in servizio triennale nella diocesi eusebiana, guiderà le parrocchie di Saluggia e Sant’Antonino di Saluggia, mentre l’amministrazione ordinaria viene affidata a don Enrico Triminì, che mantiene gli incarichi pastorali nella Comunità Parrocchiale 8; don Luciano Pasteris assume l’amministrazione ordinaria delle parrocchie di Cigliano, Borgo d’Ale e Moncrivello (CP 9), avvalendosi della collaborazione di don Lorenzo Pasteris (che mantiene la guida pastorale di Cigliano), don Pio Bono e don Thierry Aimé Tomo, dei Silenziosi Operai della Croce, che offrirà la sua collaborazione pastorale alle parrocchie di Borgo d’Ale e Cigliano.

L’Arcivescovo ringrazia cordialmente i sacerdoti per la disponibilità dimostrata, affidando ciascuno di loro, il presbiterio e le comunità pastorali diocesane all’intercessione della Beata Vergine Maria e di Sant’Eusebio.