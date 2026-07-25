Vento e siccità riattivano gli incendi in Valsesia

E' nuovamente emergenza incendi in alta Valsesia. Tornano a bruciare i boschi sopra Cravagliana, in val Mastallone, a Rima, in Val Sermenza, e alla Res di Varallo che già avevano dato filo da torcere a inizio luglio.

«La situazione venerdì è precipitata - conferma Francesco Pietrasanta, presidente dell'Unione Montana - A causa del forte vento e della siccità si sono riattivati gli incendi di Rima e di Cravagliana. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e della Aib ha permesso di domare le fiamme a Rima, stabilizzandolo, e di contenere quello di Cravagliana. In questo momento i Vigili del Fuoco, circa 15 volontari Aib guidati dell’Ispettore generale Corrado Busnelli, e i mezzi aerei sono concentrati a Cravagliana, sopra Brugarolo.

Per quanto riguarda Boccioleto e La Res la situazione risulta sotto controllo».

La speranza è che un aiuto possa venire dalla pioggia, attesa per la notte di sabato. Al momento non si segnalano intertuzioni stradali, ma la situazione è attentamente monitorata dai tecnici.

«Rinnovo un sentito ringraziamento per tutti coloro che si stanno adoperando per il bene del territorio da inizio mese», conclude Pietrasanta.