Quattro giovanissimi sorpresi all'interno della Bertagnetta

Nel fine settimana, nell’area urbana di Vercelli, i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti a seguito di una segnalazione l’area dell’ex ospedale pneumologico Bertagnetta, dove hanno sorpreso all'interno delle strutture quattro giovani – tra cui una minorenne – introdottisi arbitrariamente. Per tutti è scattata la denuncia a piede libero per invasione di edifici, mentre la minore è stata successivamente riaffidata alla famiglia.

«La cosiddetta esplorazione urbana - rilevano dall'Arma - può celare pericoli non noti, specialmente in strutture fatiscenti o in via di ristrutturazione, a cui l’accesso è vietato; mentre comportamenti poco decorsosi se non incivili, come il deturpamento dei beni pubblici, il disturbo al riposo delle persone e l’ubriachezza, solo per citare alcuni esempi, possono comportare conseguenze decisamente spiacevoli».

L’attività di prevenzione e controllo del territorio eseguita dai Carabinieri in provincia non conosce pause: proseguono i servizi dedicati a garantire la sicurezza. I militari hanno focalizzato la loro attenzione in quelle aree già oggetto di segnalazione, così come nelle zone che per qualsivoglia motivo richiamano pubblico, in concomitanza di peculiari eventi.

