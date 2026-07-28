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Cronaca | 28 luglio 2026, 15:42

Quattro giovanissimi sorpresi all'interno della Bertagnetta

Denunciati dai Carabinieri per invasione di edifici

Quattro giovanissimi sorpresi all'interno della Bertagnetta

Nel fine settimana, nell’area urbana di Vercelli, i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti  a seguito di una segnalazione l’area dell’ex ospedale pneumologico Bertagnetta, dove hanno sorpreso  all'interno delle strutture quattro giovani – tra cui una minorenne – introdottisi arbitrariamente. Per  tutti è scattata la denuncia a piede libero per invasione di edifici, mentre la minore è stata  successivamente riaffidata alla famiglia.

«La cosiddetta esplorazione urbana - rilevano dall'Arma - può celare pericoli non noti, specialmente  in strutture fatiscenti o in via di ristrutturazione, a cui l’accesso è vietato; mentre comportamenti poco decorsosi se non incivili, come il deturpamento dei beni pubblici, il disturbo al riposo delle persone e  l’ubriachezza, solo per citare alcuni esempi, possono comportare conseguenze decisamente  spiacevoli». 

L’attività di prevenzione e controllo del territorio eseguita dai Carabinieri in provincia non conosce  pause: proseguono i servizi dedicati a garantire la sicurezza. I militari hanno focalizzato la loro  attenzione in quelle aree già oggetto di segnalazione, così come nelle zone che per qualsivoglia  motivo richiamano pubblico, in concomitanza di peculiari eventi. 
 

redaz

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