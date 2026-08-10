Riecco la truffa della falsa casa vacanze

Un’illusoria offerta per le vacanze estive si è trasformata in una vera e propria truffa ai danni di una coppia del vercellese. La vicenda, scaturita da una denuncia presentata alla

Stazione Carabinieri di Vercelli, mette nuovamente in luce i rischi legati ai canali di compravendita e affitto non verificati sul web.

Nel caso di specie la truffa ha preso il via sui social network, dove i cittadini avevano individuato un annuncio per l'affitto di un appartamento vacanze a Finale Ligure..

Dopo i primi contatti e il prosieguo delle trattative su sistemi di messaggistica istantanea – con tanto di invio di foto dell'immobile – la coppia ha versato una caparra tramite bonifico bancario.

Successivamente, l'interlocutore si è reso irreperibile disattivando l'utenza telefonica. I successivi riscontri effettuati con l’ufficio del turismo di Finale hanno confermato il sospetto e disvelato la truffa: l'immobile in questione rispondeva a prezzi e contesti del tutto difformi da quelli promessi, rivelando l'ennesimo raggiro online. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di risalire all'identità del presunto responsabile, un uomo già noto alle forze dell'ordine per reati specifici e con lo stesso modus operandi. Il soggetto è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria e la vicenda è tuttora in fase di definizione.