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Cronaca | 08 agosto 2026, 08:42

Dal fuoco ai temporali: gli estremi di un'estate che non dà tregua

Chiuso il rifugio della Res di Varallo, incendio in cresta a Valbella ma la situazione più preoccupante è quella del Monte Barone, nella vicina Valsessera

L'incendio che sta devastando in Monte Barone

L'incendio che sta devastando in Monte Barone

Una giornata dai due volti quella di venerdì. Da un lato, tra Valsesia e Valsessera, è continuata la lotta con il fuoco. Dall'altro la coda del violento nubifragio che si è abbattuto sui comuni novaresi della bassa valle ha creato qualche problema anche nella zona tra Gattinara e Lenta, per la caduta di una pianta che interrotto temporaneamente la circolazione tra i due centri.
Sul fronte incendi, in Valsesia è sotto controllo la situazione di Rima ancora di vede ancora una fumata che non desta preoccupazione. Idem a Cravagliana dove una squadra Aib sta bonificando da terra gli ultimi focolai. A Valbella, invece, un nuovo incendio partito dall'Alpe Cevia è arrivato in cresta sul lato di Rimella e fuma molto. «All'Alpe Campo di Sabbia è presente sia un direttore operazioni spegnimento che il coordinatore dei Volontari Antincendi Boschivi - spiega Francesco Pietrasanta, presidente dell'Unione Montana - la zona non è accessibile sia dal lato Rimella che da quello di Sabbia ed è tenuto strettamente sotto controllo perché vicino ci sono alpeggi con pastori e pascoli».
Tra Cervatto e Fobello, in una zona non accessibile, si registra un'altra fumata considerata sotto controllo.
Ancora diverse fumate importanti, invece, interessano la Res di Varallo, sul lato sinistro abbastanza in alto: le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro a difesa del rifugio chiuso e irranfiungibile. 

«Molte forze anche valsesiane sono state indirizzate sull’incendio del Monte Barone dove stanno operando canadair ed elicotteri - aggiunge Pietrasanta -. La situazione è più grave e con fronti estesi, tutti i rifugi sono stati evacuati e non possono essere raggiunti». Nella zona, tra l'altro, non si sono neanche registrate precipitazioni significative che possano aver dato un aiuto nelle operazioni di spegnimento del rogo.

redaz

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