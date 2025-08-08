Interventi su Sant'Andrea e Teatro Civico: Vercelli si prepara a Risò

Il Teatro Civico e la basilica di Sant'Andrea si preparano a Risò con un intervento di ripasso e pulizia delle falde di copertura. E, per il teatro di via Monte di Pietà, dove nel corse dell'estate è già stato effettuato un intervento sugli allarmi di sicurezza, si procederà anche alla sigillatura di tutti i giunti.

«Non c’è dunque pausa estiva per gli interventi di manutenzione sui beni del Comune perché fra gli obiettivi principali dell’Amministrazione, guidata dal sindaco, Roberto Scheda, ci sono la conservazione e il miglioramento del patrimonio pubblico» dice l’assessore al Patrimonio, Stefano Pasquino.

Attenzione particolare su due strutture che saranno centrali nella grande fiera del riso, alla quale sono attesi anche otto ministri dell'Agricoltura degli stati europei produttori del cereale.

Nei giorni scorsi, poi, il Comune di Vercelli ha presentato due importanti domande di contributo. La prima è relativa al modulo “Manutenzione straordinaria” per l’edificio scolastico Regina Pacis. «L’intervento - anticipa Pasquino - prevede il massiccio intervento sulla copertura con il rifacimento completo del manto per un importo di 112.762 euro. Abbiamo richiesto un finanziamento 100.000 euro». E ancora. Nelle scorse ore il Comune ha presentato alla Regione Piemonte anche la domanda di contributo per la bonifica di manufatti contenenti amianto negli edifici pubblici. L’intervento riguarda la Tenuta Castello di Lignana per un importo complessivo di 162.033 euro con un finanziamento richiesto di 144.195 euro.

