Omaggio a Celentano al Circolo Vecchia Porta Casale

Il tributo al “supermolleggiato” della musica leggera italiana è la proposta musicale del Comitato Vecchia Porta Casale in programma venerdì 30 maggio, alle ore 21, alla Ca’ dal Mariu Bel, Cascina Rantiva, Corso Papa Giovanni Paolo II, 31/a.

Protagonista della serata sarà la “Svalutation Rocking Band” che proporrà i più grandi successi di Adriano Celentano per un appuntamento tutto da vivere e da cantare. La scaletta della serata partirà dalle prime incisioni come “Rock araund the clock” e “Il tuo bacio è come un rock”, per passare poi a “Pregherò” e “Il ragazzo della via Gluck”, fino a “L’emozione non ha voce” uno degli ultimi grandi successi di Celentano, un brano firmato da Mogol e Gianni Bella. Ma saranno tanti altri i successi che la band interpreterà nel corso della serata. Del resto il repertorio di Adriano Celentano è sterminato avendo pubblicato quasi cento album e oltre centotrenta 45 giri.

La “Svalutation Rocking Band” è nata recentemente dall’incontro di Pino Fasciano, batterista molto conosciuto sulla scena musicale vercellese, e Mike Catricalà, la voce. Completano la formazione Furio Rutigliano al basso, Giuseppe Giordano alla chitarra e Roberto Curella alle tastiere.

Al termine del concerto i cuochi del Comitato offriranno a tutti gli intervenuti una degustazione della celebre panissa vercellese. L’ingresso alla serata è libero.