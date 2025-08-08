Parcheggi gratuiti, da lunedì 11 a sabato 23 agosto, nella città di Vercelli. In concomitanza con il periodo tradizionalmente deputato alle ferie e con la chiusura di molti uffici, il Comune sospende la sosta a pagamento nelle zone blu con l'obiettivo di incetivare la frequentazione del centro.
«Negli ultimi anni molte attività commerciali restano aperte durante agosto così come sempre più persone non partono per le vacanze prediligendo, magari, altri periodi dell’anno. Per questi motivi - dice l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi - la decisione di rendere gratuiti tutti gli stalli vuole incentivare la frequentazione dei negozi e l’accesso dei vercellesi intervenendo sulla mobilità urbana».
Gli stalli a pagamento torneranno attivi da lunedì 25 agosto.
Attualità | 08 agosto 2025, 14:33
Da lunedì parcheggi gratuiti in città
Le zone blu torneranno attive dal 25 agosto
