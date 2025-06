Asfaltature al via: i primi interventi in via Massaua, corso Marconi e via Trento

Sono iniziate le asfaltature in via Massaua, corso Marconi e via Trento. Nei prossimi giorni, poi, gli operai procederanno in via XX Settembre. Questi primi interventi di asfaltatura rientrano nel piano voluto dall’Amministrazione, guidata dal sindaco, Roberto Scheda. I successivi, che inizieranno a settembre, saranno possibili grazie al «risultato di Amministrazione che, al 30 aprile, è pari a 33.805.693 euro di cui un fondo cassa rilevante, al 31 dicembre 2024, di 16.511.824 euro» ricorda l’assessore al Bilancio, Massimo Simion.

Il piano di asfaltature «è la risposta ai nostri concittadini per recuperare la dignità delle vie e dei marciapiedi. Così facendo - interviene Scheda - Vercelli, grazie anche ai cantieri del Pnrr, avviati dalla precedente Giunta, sarà sempre più bella e sicura».

Nei prossimi giorni, si lavorerà in via XX Settembre da largo D’Azzo fino a via Derna. «Non stiamo trascurando - anticipa l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi - nemmeno via Trento dall’incrocio con corso Randaccio fino a via Latina». Una volta conclusi i lavori di asfaltature, queste aree saranno interessate anche dal rifacimento della segnaletica orizzontale.

Infine, in piazza Antico Ospedale, nei giorni scorsi, sono stati tracciati 10 posti auto gratuiti, uno dei quali destinato ai disabili.