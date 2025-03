Appuntamento per gli appassionati di auto e moto d’epoca al Centro Fiere di Caresanablot

La prima edizione di Fun Motor Classic è sulla rampa di lancio. Da domani presso il centro fieristico di Caresanablot spazio ai vecchi motori (e non solo). L’appuntamento è ghiotto, soprattutto dopo che Automotoretrò ha lasciato il Piemonte per dirigersi verso l’Emilia Romagna. E se vogliamo è anche una bella opportunità per tutto il vercellese che per due giorni è al centro dell’attenzione degli appassionati di auto e moto d’epoca oltre al modellismo e tanti altri “prodotti” del motorismo storico. Dalle ore 10 alle 19 il programma offre incontri con storici dell’automobile, piloti, navigatori, preparatori e nell’area esterna via libera agli stunt men. Domenica apertura alle ore 10 con chiusura manifestazione alle 19. Tra i numerosi spot celebrati c’è l’amarcord dei 70 anni della Fiat 600. Quindi un rendez-vous da non perdere. Per informazioni: segreteria@funmotorclassic.it oppure 348 5408441.